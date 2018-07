Cecilia Bracamonte arremete contra Rodrigo González: "Terminará como Magaly Medina"

No le aguarda buen futuro. Cecilia Bracamonte arremetió contra Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín '. La cantante criolla, sin escrúpulos, aseguró que el conductor de televisión "terminará siendo odiado y criticado" como Magaly Medina .

En conversación con el diario Karibeña , la artista dejó en claro que González no tiene buen futuro en la pantalla chica, pues no respeta a las figuras de la farándula que se han ganado un nombre por su talento.

“Lo que veo es que él ha tomado la posta de Magaly (Medina), al final estas cosas no le hacen bien, es un chico joven que terminará como Magaly, odiado y criticado” , señaló.

Bracamonte, a quien 'Peluchín' llamó "desubicada", reveló que su hermano le pidió disculpas a nombre de su familia.

“Hablé de su padre, que lo he conocido y era un caballero. Por mencionar eso me dijo ‘desubicada’, este chico no respeta a nadie. Es un chico que recién empieza, yo tengo una carrera. El hermano me mandó a decir que la familia se disculpaba por el atrevimiento de este chico ", indicó la criolla.