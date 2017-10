Cecilia Barraza: "Estoy perfecta de salud, ya no me asusta nada" [VIDEO]

La reconocida cantante Cecilia Barraza conversó con Perú21 y contó diversos pasajes de su vida personal y artística. En el 2015, Cecilia sufrió un infarto cerebral que la alejó de los escenarios, pero ahora, dos años después, regresa renovada y con muchas ganas de reencontrarse con su público.

“Son tres años desde mi último espectáculo en un teatro. Ahora vuelvo emocionada, con mucha alegría y ganas de hacer las cosas bien… Hace dos años me dio un infarto cerebral leve y me alejé unos meses por mis terapias y todo, pero yo sigo con mi vida cantando de forma particular. Actualmente ya no me asusta nada, algo tiene que venir (risas). Estoy perfecta de salud”, manifestó la cantante.

Asimismo, Cecilia contó detalles de su relación con Chabuca Granda, a quien agradeció la confianza que le brindó en sus inicios.

“Ella me dio el espaldarazo de confianza. ‘Trampolín a la fama’ tenía un rating altísimo y justo cuando yo participé, Chabuca me estaba viendo y llamó para decir que yo debía ser la ganadora. Luego, cuando fui a Panamericana a firmar un contrato pasé por recepción y vi a Chabuca, la saludé y me dijo: “Quiero llevarte a una gira al Palacio de Bellas Artes de México”. Chabuca marcó mi camino en la música”, aseguró.

En otro momento, Cecilia Barraza descartó volver a conducir un programa en televisión o radio, pero aseguró que retomará el espectáculo musical ‘Tres mujeres party show’ el próximo año.

“Me han ofrecido (volver a la televisión), pero no creo aceptar. Los horarios son matadores. Ahora que entre nueva gente, los jóvenes que pueden hacer cosas lindas... Antes de retirarme del teatro quiero hacer ‘Tres mujeres party show’ después de 25 años con Cecilia Bracamonte y Regina Alcóver. Estamos enteras así que sería increíble retomarlo en el 2018 más relajadas y mostrando otra faceta nuestra”, puntualizó.

Cabe resaltar que la cantante criolla ofrecerá un concierto especial el próximo 31 de octubre en el Gran Teatro Nacional y contará con la presencia de grandes invitados como Alicia Maguiña, José Escajadillo, entre otros. La cita es a las 9:00 p.m. y las entradas están a la venta desde S/ 37 en los módulos de Teleticket.