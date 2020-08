Cecilia Barraza, la reconocida cantante criolla, confesó que le causó tristeza que su hermano, el cómico Miguel Barraza, asista al estreno de su película El pequeño seductor en estado de ebriedad. Por otro lado, se mostró a favor de la 'Marcha contra la TV basura'.

¿Qué te pareció que tu hermano Miguel Barraza acudiera ebrio al avant premiere de su película El pequeño seductor?Miguel cometió un grave error y me dio mucha pena lo que sucedió. Él se desvivió varios meses por esa película que era su sueño y creo que fue producto de sus nervios lo que hizo porque nunca había hecho algo así. En ese momento (del avant premiere) se sentó conmigo, pero yo sentí que no era él.

¿Tienes alguna propuesta para volver a la TV? ¿Estás de acuerdo o en contra de la marcha por desterrar la televisión basura?La gente me pide que regrese a la TV. Cántame tu vida gustó mucho porque era un programa diferente, así que veremos qué sucede… Estoy de acuerdo con esa marcha. Hay cosas que no valen la pena ver. Puede existir una televisión de entretenimiento, pero que no hurgue en la vida íntima, no es bueno para nadie.

Este sábado participarás en el show 'Arte a paso llano' en la explanada del Boulevard de Asia. ¿Qué nos ofrecerás?Esta vez solo estaremos cinco cantantes: Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, Julie Freundt, Lucy Avilés y yo. Vamos a brindar un gran espectáculo con canciones de cada una de nosotras. Haremos dúos, tríos y cantaremos todas juntas. Además, hay varias cosas nuevas que presentaremos en este show.