Con más de 45 años de carrera artística, la cantante criolla Cecilia Barraza aseguró que su tiempo en los escenarios ya está llegando a su fin y que en tres años más se despedirá de su público.

"Creo que con tres añitos más ya es suficiente. ¡Se los prometo!", indicó la cantante criolla.

Mientras, Cecilia Barraza seguirá deleitando a sus fanáticos y por eso presentará el espectáculo 'Compartiendo' el 16, 17, 23 y 24 de noviembre, en el Teatro Mario Vargas Llosa.

"Se trata de un espectáculo íntimo, en el que compartiré la tarima con jóvenes artistas de la escena local, cuyo talento, considero, debe ser reconocido. Ellas son Maritza Rodríguez, María del Carmen Padilla y Larissa Sánchez", señaló.

"Las he elegido porque sus voces, además de bellas, me remiten a géneros que me mueven y conmueven como el yaraví, la salsa, la música negra, el bolero, baladas y canciones con un acento muy español", agregó la cantante a la Agencia Andina.



