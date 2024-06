En shock han quedado los seguidores de Christian Nodal y la propia Ángela Aguilar, su nueva pareja. Resulta que han surgido rumores de que la expareja del cantante de regional mexicano, la argentina Cazzu, estaría embarazada.

Luego de que Ángela Aguilar presumiera orgullosa el haberse tatuado las iniciales de su novio, la periodista María Luisa Valdés Doria aseguró que la rapera está embarazada de Nodal otra vez. Inti, la hija de ambos, nació en 2023.

Cazzu no ha anunciado que esté esperando a su segundo hijo y tampoco ha subido fotos de su vientre o ha dado alguna señal respecto al rumor.

La cantante argentina Cazzu ha optado por mantener silencio sobre su reciente separación con Nodal, luego de recibir como regalo tres cuentas y una cuenta de 9 millones de dólares para su hija Inti.

El escandaloso triángulo que comenzó a principios de junio entre Christian, Cazzu y Ángela, parece no tener fin.

“Se dice que Cazzu está embarazada de Christian (Nodal)... Esto ya es la locura”, comentó María Luisa en una emisión del programa matutino “Vivalavi” de Multimedios. La periodista no citó sus fuentes.

María Luisa Valdés Doria tampoco especificó cuántos meses de embarazo tendría Cazzu, pero sí aseguró, que aunque traten de negarlo, Ángela y Nodal sí se casaron en Italia e incluso llegó a decir que El Papa Francisco les habría dado la bendición, tal y como lo hizo con los esposos Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.

El supuesto embarazo de Cazzu, así como el tan mentado matrimonio de la flamante pareja están en el terreno de los rumores.

La comunicadora también comentó que lo malo de todo esto es que el cantante se tardó en avisar que ya había terminado su relación con la argentina, pues de acuerdo con sus informantes ellos ya no están juntos desde que Nodal comenzó a quitarse los tatuajes de la cara.

Christian Nodal en la mira de todos.

Lo curioso de esta historia es que hasta ayer se decía que la joven Ángela Aguilar ya estaba embarazada de Nodal.

NO ME CASES NI ME EMBARACES

La revista Quien publicó el martes una entrevista a Ángela Aguilar, donde la flamante novia de Nodal, pidió que no la casaran ni la embaracen, y que estaba viviendo su amor con tranquilidad. De esta forma, negó el supuesto matrimonio.

Nodal y Angela Aguilar juntos.





“Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, añadió la joven quien canta desde que es muy pequeña.

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”, aseguró.





