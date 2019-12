Tras el matrimonio entre Edison Flores y Ana Siucho, la flamante esposa se dirigió a un automóvil donde fue entrevistada por la popular ‘Mamacha’, quien le preguntó qué se sintió al estar en el altar.

Fue sorpresa para muchos cuando la conductora, elogió el arreglo que traía en manos Ana Siucho, ante esto, la esposa del seleccionado nacional le dijo: “Esto va a ser para ti, yo lo prometí”.

Acto seguido, Sáenz le retira el bouquet de las manos y le expresa su agradecimiento entre risas.

“Lo voy a tocar, nada más, para que me des la suerte. Así sí me caso, tú dijiste ‘se lo voy a dar a Cathy Sáenz’, así que me lo voy a llevar después. Igual te lo dejo o me lo puedo llevar”, expresó Sáenz.

La exproductora de ‘Esto Es Guerra’ grabó un video para Instagram Storie para agradecer la acción de la esposa del popular ‘orejitas’, de la misma manera se animó a predecir su matrimonio.

“Lo he logrado. Ana muchísimas gracias. Te pasaste. Qué hermosura y es mío de mí, así que se viene el matri, espero”, expresó una emocionada Cathy Sáenz.

“De verdad que lindo, no tengo palabras. Creo que ha sido algo del destino”, agregó la popular conductora de ‘Mujeres al Mando’.

