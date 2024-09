¿Deja al 'Bomboncito'? Cassandra Sánchez se va de viaje tras acusaciones contra Deyvis Orosco

Cassandra Sánchez de la Madrid, esposa y madre del hijo de Deyvis Orosco, dejó Lima en medio de la polémica entre Andrea San Martín y su pareja.

MIRA: Andrea San Martín revela que Deyvis Orosco la llamó a altas horas de la noche

Como se recuerda, el programa 'Magaly TV: La Firme' reveló imágenes donde el ‘Bomboncito de la Cumbia’ realizaba una videollamada nocturna a su exnovia, la influencer Andrea San Martín.

Según declaró Andrea San Martín en el programa de Magaly Medina, Deyvis le habría propuesto un encuentro privado para "conversar de la vida" a inicios de agosto.

Sin embargo, la modelo rechazó la invitación. “Le dije 'escúchame, yo no te conozco'. No, no hay forma. En ese tiempo estaba soltera, pero la soltería no tiene nada que ver”, comentó San Martín.

Cassandra Sánchez se va de viaje

Ante la exposición mediática del caso, Cassandra Sánchez de la Madrid, directora de las franquicias del Miss Perú, decidió abandonar Lima la mañana del viernes 13 de septiembre.

A las 5 de la mañana, fue vista dirigiéndose al aeropuerto junto a Gabriel Nardelli, modelo venezolano y coordinador de las franquicias del Miss Perú. Ambos viajaron a Cusco por motivos laborales.

Imagen

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo o por whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO: