Cassandra Sánchez resta importancia a críticas y celebra aniversario con Deyvis: "Estamos felices"

Cassandra Sánchez La Madrid dejó en claro que no se deja afectar por comentarios negativos, haciendo referencia indirecta a las recientes polémicas relacionadas con Andrea San Martín.

La hija de Jessica Newton afirmó que prefiere darle su atención a sus proyecto personales y a las cosas positivas que pasan en su vida.

“No escucho los comentarios que puedan hacer, me encuentro concentrada en cosas positivas y no en lo negativo, pues es lo que nos permite crecer en la vida. Tampoco pierdo el tiempo respondiendo cosas que no me interesan... me encuentro enfocada en la música y no en el ruido”, afirmó para Trome.

Cassandra también compartió su felicidad al estar próxima a celebrar su primer aniversario de bodas con el cantante de cumbia Deyvis Orosco.

“Estamos felices, en breve vamos a cumplir un año de casados. Nos sentimos unidos y fuertes disfrutando de la vida. Él es la persona que elegí como mi esposo”, agregó finalmente.

