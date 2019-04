Cassandra Sánchez responde a los que le preguntan por qué Deyvis Orosco no sube fotos con ella

Cassandra Sánchez, actual pareja de Deyvis Orosco, utilizó la famosa herramienta de Instagram "Hazme una pregunta", la cual permite que sus seguidores puedan escribir o preguntar lo que quieran.

La hija de Jessica Newton no se quedó callada y aprovechó este medio para responder a quiénes le preguntan por qué el cumbiambero no publica fotos junto a ella.

No se cansan de hacer este tipo de preguntas/comentarios sin sentido... ¿Consejo? Sean felices y dejen que el resto a su alrededor disfrute/viva a su manera", comentó Sánchez, ante la pregunta:"Por qué tu actual novio no hace ningún post sobre ti?¿Él no está seguro de su relación?"

(Instagram) La hija de Jessica Newton no se quedó callada y aprovechó este medio para responder preguntas. (Instagram)

Asimismo, respondió a otra pregunta similar. "¿No se cansan de hacer preguntas incongruentes en la cabeza? Hay personas que están perdiendo dinero como guionistas de novela con todo lo que escriben al inbox", dijo Cassandra Sánchez.