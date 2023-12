Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de LaMadrid han causado gran expectativa tras confirmar que se casarán este 21 de diciembre luego de casi cinco años de relación. La pareja aprovechó su presencia en la preventa de América Televisión para dar mayores detalles de lo que será su esperada boda.

“Yo siempre he sido un tipo que ha mantenido todo a perfil bajo, nos sorprendimos cuando ustedes por alguna extraña razón hicieron su trabajo, estamos tratando de mantenerlo en privado, es muy muy pequeñito, cuando ustedes compartieron la noticia mucha gente se alegró porque creo que ratifican o comparten el amor”, comentó el ‘Bomboncito de la cumbia’ a las cámaras de América Espectáculos.

Por su parte, la hija de Jessica Newton también se animó a dar mayores alcances sobre su matrimonio con el cumbiambero, y no descartó tener una fiesta para despedir a su soltería. “Mi mamá creo que está planeando algo pero no me ha dicho nada”, enfatizó.

En otro momento, Cassandra Sánchez de LaMadrid defendió a Deyvis Orosco y explicó por qué tuvo dos pedidas de mano, hecho que fue muy criticado por Magaly Medina, quien puso en tela de juicio las intenciones del artista de querer llegar al altar.

“Yo voy a aclarar el misterio de las dos pedidas, son dos pedidas porque hay dos matrimonios, entonces primero es el civil y el segundo es el religioso”, dijo la hija de Jessica Newton para luego dejar abierta la posibilidad de seguir agrandando su familia y volver a convertirse en madre próximamente.













