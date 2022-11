Cassandra Sanchez De Lamadrid y Deyvis Orosco están en medio de la polémica luego que en el programa de “Magaly TV: La Firme” se difundieran unas imágenes en la que se ve al cantante de cumbia saliendo de un sauna, ubicado en el distrito de San Isidro, a altas horas de la noche.

Tras la difusión de estas imágenes, los reflectores han apuntado a la pareja; sin embargo, ellos han decido hacer caso omiso y continúan con su vida, al menos así lo muestran en redes sociales donde no han dejado de mostrarse juntos.

Incluso, Cassandra Sánchez de Lamadrid compartió en su storie de Instagram una imagen en la que aparece besando a su prometido durante el baby shower de su hijo, un recuerdo del 9 de noviembre de 2021.

“Hoy hace un año celebrando en el Baby Shower de Baby Milan. Esta foto es una de mis favoritas de ese día @deyvisorosco”, fue el mensaje que escribió Cassandra Sánchez de Lamadrid sobre la imagen.

Jessica Newton se pronuncia y piden que ‘ampayen’ al esposo de Magaly Medina

Jessica Newton fue abordada por las cámaras de “Amor y Fuego” y le preguntaron sobre la polémica en la que está envuelto su yerno. La directora del Miss Perú manifestó que el cantante de cumbia tiene todo el derecho de vivir su vida como mejor le parezca.

“Yo siempre le he hablado con cariño (a Magaly Medina) y como se lo dije a ella cuando tenía problemas en su relación personal: las relaciones son de dos, no de tres, no de cuatro”, comentó dejando en claro que prefiere no involucrarse en la relación de su hija y el ‘Bomboncito de la cumbia’.

Por otro lado, cansada de las constantes críticas de la ‘Urraca’, Jessica Newton aprovechó para pedir a los medios de espectáculos poner más atención en la vida del esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, dejando entrever que podría dar mucho que hablar. “Se divertirían más si siguen a Alfredo (Zambrano)”, señaló.

