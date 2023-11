No se intimidó. Cassandra Sánchez de Lamadrid sorprendió a sus seguidores al sacar un comunicado desmintiendo a Magaly medina, quien señaló en su programa que aceptó ser madrina de su hijo por compromiso. La hija de Jessica Newton aseguró que fue idea suya hacerla parte de su familia y no la de su esposo Deyvis Orosco .

“Yo fui la que cometió un error al elegir por primera vez a la madrina de mi hijo. Mi esposo jamás la eligió. Nos dividimos el tema del padrino y madrina, como muchas parejas hacen”, empezó escribiendo Cassandra Sánchez.

“El tiempo terminó demostrando que, efectivamente, había un intruso en nuestra familia y le atribuyo a Dios el hecho de que las cosas se hayan dado como se dieron”, señaló. 7

Cassandra Sánchez aclara que ella eligió a la madrina de su hijo.

“La que te eligió como madrina fui yo, la que te lo pidió fui yo. La que habló con tu esposo para preguntarle cómo te sentirías y como te daría la noticia fui yo. Pero supongo que eso no sería noticia o morbo, ¿no?”, manifestó la consentida de Jessica Newton.

¿Qué dijo Magaly Medina?

“A mí Jessica no me pidió que sea la madrina de su nieto. A mí me citaron a un restaurante de un hotel, un sábado, para invitarme a un brunch, y ahí ellos con mucho protocolo, los dos me pidieron ser la madrina de su hijo por nacer, a mí no me lo pidieron ellos, de manera formal”, empezó diciendo Magaly Medina luego de ver las declaraciones de Deyvis Orosco y Deyvis Orosco en el programa ‘Día D’.

Según lo expresado por la comunicadora, se sintió comprometida en ese momento, ya que no acostumbra a ser madrina de personas desconocidas. Sin embargo, accedió a hacerlo por Jessica y su hija Cassandra debido al cariño que les tenía. “El intruso era Deyvis, era el recién llegado a ese grupo, yo lo hice por ella”, agregó.

“Me sentí como acorralada, yo qué voy a decir, bueno sí, no le puedes decir ‘no’ a un bebé por nacer, refiero que a mí no me digan, tiene que ser que yo tenga un nexo muy fuerte”, reveló .

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué pasa en la empresa Mickey Mouse?