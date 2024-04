Pese a las denuncias que pesan sobre él, el doctor Fong se convirtió a través de los años como el cirujano de las estrellas de la farándula local y una de las artistas que fue su paciente fue Samahara Lobatón, quien no habría tenido una buena experiencia.

Así lo reveló Ethel Pozo en América Hoy, quien dijo que la hija de Mellisa Klug habría recibido dinero para no contar su mala experiencia.

“Experiencia no es un story que alguien ponga. Ayer escuché que la diseñadora Cinthia Vigil decidió al parecer operarse con este doctor porque vio una historia de Samahara Lobaton y creo que hasta ahora nadie se ha atrevido a decir que una de las personas que llegó a un acuerdo para no decir lo grave que estuvo, fue Samahara Lobatón. Me da tanta pena que la diseñadora no lo haya sabido antes, cuando todos en el medio sabemos de eso, que se llegó a un acuerdo... es irresponsabilidad”, dijo Ethel.

Incluso la conductora de televisión de animó a contar que estuvo grave y nos enteramos porque no podía ensayar en el Gran Show.

"Ella estaba grave, le puso cadera, qué sé yo. En ese momento ella dijo que el doctor era maravilloso, pero nos enteramos porque no podía ensayar porque estaba grave. Al parecer llegó a un acuerdo económico", expresó.





Estas declaraciones se vinculan a lo revelado hoy por el padre de la Muñequita Milly, quien dijo que el doctor Fong le quiso entregar dinero a cambio de que guarde silencio tras la muerte de su hija.

“Sí, trataron de negociar, pero la familia es fuerte, no, no, es que también es una vida, no vamos a venderlo”, dijo el padre.

