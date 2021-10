Ethel Pozo se refirió al momento que pasó luego de que Melissa Paredes diera detalles del fin de su relación con su aún esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, en el programa ‘América hoy’.

Según indicó la hija de Gisela Valcárcel, la situación la afectó mucho y se notó, pues no paraba de llorar mientras escuchaba a Melisa, a quien consideraba su amiga.

En breves declaraciones al programa ‘Al sexto día’, Pozo aseguró que la situación la afectó más allá de las cámaras, pues tuvo que tomar medicamento debido a un dolor de cabeza causada por la situación.

“Ayer he estado muy conmovida… me he tomado pastillas para que me pase el dolor de cabeza”, dice Ethel Pozo en el avance del programa ‘Al sexto día’, que se emitirá este sábado

Cabe resaltar que el día jueves, Melissa Paredes se presentó en el programa que conducía, ‘América hoy’, señalando que se sorprendió por el comunicado de Cuba, que en simples palabras, desmintió la versión de la actriz.

Melissa señaló que la separación con su aún esposo la sabían solo “sus mejores amigas”, algo que sorprendió a Ethel, pues se consideraba una amiga de la actriz.

VIDEO RECOMENDADO:

Rebeca Escribens no quiso comentar sobre la presunta infidelidad de Melissa Paredes: “Si ustedes están esperando que yo emita un juicio de opinión, no lo voy a hacer, no, no es mi deber, no es mi trabajo y no lo quiero hacer. No ha sido mi intención nunca que sea esa mi función desde que estoy sentada aquí”. La conductora lamentó la disolución de la familia Cuba-Paredes: “Lo que sí me da muchísima pena, como siempre lo he dicho, es el rompimiento de una familia cuando, sobre todo, hay hijos de por medio (...) Cada familia con su rollo, cada ser humano con sus problemas, ellos sabrán cómo matar esas pulgas que hoy son públicas para desdicha de la familia de ambas partes”. (Fuente: América TV)