¡Sorpresa total! El afamado actor español Pedro Alonso, quien da vida a Berlín en la exitosa serie “La casa de papel”, se encuentra en Perú.

Fuentes de Migraciones confirmaron que el intérprete llegó en un vuelo comercial desde Bogotá, Colombia. Según reseñó el actor, el último 12 de septiembre abandonó tierras ‘cefeteras’ colmado de “amor y buena vibra”.

Por si fuera poco, la aerolínea Viva Air compartió una instantánea de Pedro Alonso junto a la frase: “voló con nosotros de Bogotá a Lima”. Cabe señalar que a inicios de septiembre, el protagonista de la serie de Netflix comentó que dejaba Europa para viajar a la selva.

Esta es la publicación de Vivaair en Instagram.

Recordemos que hace algunos días, Pedro Alonso contó que llegaría a Perú para visitar “el pulmón de la tierra”.

“Me voy al pulmón de la tierra, a un país llamado Perú en el que todavía no he estado. Iré en pocos días ya que todo el mundo me ha dicho que es un lugar con una energía poderosísima. Hay algo que tiene conexión directa con lo que estoy escribiendo. Pero también un autoregalo, seguro lo que me va a pasar y recibir en Perú va a ser potente y enriquecedor”, contó el actor a “TEC”.

Recordemos que en la última temporada de “La casa de papel”, ‘Berlín’ apareció en diversos flashbacks junto a Palermo y El Profesor, con quienes planificó el ‘atraco’ al Banco de España.