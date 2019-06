Álvaro Morte, ‘El Profesor’ de 'La casa de papel', confiesa haber ganado la batalla al cáncer 

El actor español Álvaro Morte, quien da vida a ‘El profesor’ en la afamada serie “La casa de papel”, se sinceró en una reciente entrevista y contó detalles poco conocidos de su vida y cómo pasó de estar al borde de la muerte a triunfar con la producción española.

El actor reveló que a los 30 años –actualmente tiene 44- le detectaron un tumor cancerígeno en la pierna, hecho que lo hizo pensar en la muerte.

“Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?”, contó a la Revista Cocktail.

“Eso me ha llevado a disfrutar del momento y a que no haya nada que me quite el buen humor”, agregó el actor, quien ahora es padre de mellizos (León y Julieta).

Sobre el final de “La casa de papel”, Álvaro Morte, ‘El Profesor’, explicó porque se decidió hacer una tercera temporada cuando en la segunda le dieron un “final feliz” a los ‘atracadores’.

“Yo me he hecho la misma pregunta: si cerramos tan bien la segunda temporada, ¿por qué reabrir para una nueva? Álex (creador de la serie) es el verdadero Profesor, el cerebro de todo esto. Tiene una imaginación maravillosa. Así que he de confiar en este tipo”, contó.

DATO

- La tercera temporada de “La casa de papel” estrenará el próximo 19 de julio a través de Netflix.