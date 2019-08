Así reaccionó Verónica Castro a la muerte de ‘Virginia de la Mora’ en 'La casa de las flores' 

Luego que se iniciara una campaña que confirmaba la muerte de 'Virginia de la Mora', personaje interpretado por Verónica Castro en “La casa de las flores”, la actriz decidió poner fin a la polémica y se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, Verónica Castro aclaró que la decisión de no participar de la segunda temporada de la ficción ya estaba tomada desde el final de la primera entrega.

"Perdón, pensé que había quedado claro desde el año pasado todas sus preguntas y espero que con este vídeo, y un poquito de atención, se pueda aclarar todo. Gracias", escribió la actriz y presentadora mexicana en su Twitter.

Asimismo, Verónica Castro aprovechó el espacio para aclarar que ella no cobró nada por el uso de su imagen en la campaña para anunciar la muerte de ‘Virginia de la Mora’.

"Solo por respeto al público que me sigue, les contesto que no he recibido un peso de ninguna promoción de esta segunda parte. Yo cobro cuando trabajo, y me cuesta mucho hacerlo, pero en esta ocasión no recibí nada porque no trabajé", precisó Verónica Castro.

En su primer tuit, la actriz compartió el video de una entrevista realizada con Pati Chapoy para el programa “Ventaneando”, donde ya había explicado los motivos por los que se alejó de la segunda temporada de “La casa de las flores”.

“Estaba pactado solo aparecer en la primera parte, y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. O es todo, o es nada. Ya sabes que así soy yo”, contó en aquella oportunidad.

Por su parte, el director Manolo Caro también se defendió frente a las críticas por la muerte del personaje de Verónica Castro en la ficción de Netflix.

“Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto, yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, ¡eso es todo! El cariño hacia Verónica Castro se mantiene intacto y la serie sigue adelante. Gracias”, escribió en un tuit.