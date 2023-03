Los recuerdos de un hogar. El futbolista peruano Christian Cueva no dudó abrir su corazón con sus seguidores de Instagram , luego de que la casa donde vivía con sus abuelos en Huamachuco , Trujillo, quedara totalmente destruida por las fuertes lluvias tras el paso del ciclón Yaku .

El deportista, muy afectado, publicó una foto del hogar de su infancia con un extenso mensaje, junto a la canción ‘Amargura’ de Cholo Berrocal.

“Y se fue la casa de papá Masho y mamá Margarita, la que me cobijó durante toda mi infancia, la que me vio crecer, trepar techos, romper tejas, manchar paredes y hacer mil travesuras con las que siempre me acompañaba (pelota). Me embarga la nostalgia al recordar todo lo que ahí viví, momentos lindos y momentos duros”, dijo el pelotero.

“Hoy termina una de las historias más hermosas de mi vida y se lleva con ella una parte de mi corazón”, señaló el seleccionado nacional.

Finalmente, Christian Cueva agradeció a su abuelo paterno por permitirle vivir ahí junto a su madre y hermano. “Gracias Lucho Cueva por darnos la oportunidad de haber disfrutado lo bello de tu tierra junto a mi madre y hermanos. Dios mediante, espero se escriba una nueva historia”, puntualizó.

