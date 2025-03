Carolina Cano: "No pensamos lo que decimos; asumimos mucho, decimos poco”

¿Te imaginas vivir en una sociedad donde solo te permiten decir 140 palabras al día? Carolina Cano nos contará cómo sería esta realidad en la obra distópica Limones, limones, limones, limones, limones, en donde interpretará a Bernarda. Esta comedia romántica, dirigida por Mikhail Page y en la que también actúa César Ritter, se estrenará el 8 de mayo en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Es una obra bastante singular.

Sí. Es la historia de una pareja que cuenta un poco de su relación en un contexto extraño. En donde viven se habla de una ley muda, donde las personas solamente pueden tener 140 palabras al día para comunicarse. Eso es interesantísimo porque ellos pasan por diferentes etapas en su relación y es muy diferente discutir con tan pocas palabras porque, cuando se juntan, ya han gastado palabras en su trabajo, hablando con otras personas. Nos genera mucha conciencia y reflexión sobre la importancia del lenguaje. Esta pareja busca la manera de comunicarse sin palabras y eso lo vuelve dinámico, divertido. Es una obra muy retadora para nosotros como actores.

¿Cómo es Bernarda?

Es abogada, es una persona particular, no tiene un gran sentido del humor. Tiene ideas fijas, ha tenido una infancia difícil, ha sufrido, su vida no ha sido fácil. Ella ha luchado muchísimo por llegar adonde está y ejerce su carrera con emoción y felicidad. Tiene una nueva relación con una persona absolutamente distinta a ella, un músico con una mente diferente.

A pesar de que nuestra sociedad no tenga un límite de 140 palabras diarias, falta comunicación.

Sí. Sin duda, a veces no pensamos lo que decimos. A mí me encanta hablar, enfrentar situaciones donde tengo que dar mi opinión; pero, a pesar de mi consciencia, muchas veces digo cosas que no quiero decir. Siento que no somos una sociedad abierta a la comunicación, que nos cuesta muchísimo en las relaciones. Asumimos mucho, decimos poco. Es locazo. Si pensáramos constantemente en las palabras que vamos a usar para hacernos entender, tendríamos mejores relaciones humanas y menos problemas.

¿Este es el papel más retador de tu carrera?

Sí y no. No, porque dejo la puerta abierta a grandes retos, como vienen siendo mis últimos trabajos. Siento que algo ha pasado y que cada personaje o proyecto me viene retando desde un lugar que rompe con mis esquemas desde adentro hacia afuera. En esta obra, al haber pocas palabras, el cuerpo tiene que estar muy trabajado. Tenemos ensayos netamente físicos para que nuestro cuerpo también pueda comunicar. Es retador a todo nivel. Este proyecto me ilusiona y me reta porque también lo estoy produciendo. Los retos me divierten, estoy muy motivada, me ilusiona mucho esta obra, mi creatividad está prendida.

¿Hacer teatro o dedicarte a la actuación es ser parte de la resistencia?

Es una necedad maravillosa. Se sufre, pero se goza. Hacer teatro es amor. No es que se haga por amor al arte necesariamente, pero lo que te moviliza es más grande. Yo me cuestiono sobre cómo estoy haciendo tanto teatro hace años: es inestable, es difícil. Como actriz, no todas las obras que he hecho han funcionado y eso genera cosas económicas, emocionales. Sin embargo, sigo haciendo teatro. Es resistencia absoluta, no rendirse.

¿Te quedaste con ganas de hacer otra temporada de “Esta sociedad”?

Sí, toda la vida. Además, porque fue de las primeras cosas que hice que me enamoraron. Se generó un grupo hermoso, nos divertíamos mucho, hice grandes amigos. Cuando nos vemos, hablamos de que sería increíble volver a hacerla. Ahora seríamos los papás o los abuelos.

Hace más de 10 años estuviste en “El gran show”. Hace poco te vimos en “El gran chef”. ¿Quisieras volver a un reality?

Como actriz, claramente los reality no son lo mío. A mí, dame un personaje. Si es para divertir, ya me lo tomaría desde otro lugar un poco más flexible. En El gran show era muy tímida, se me hacía difícil muchas de las cosas. En El gran chef me lo tomé con mucha mayor gracia.

¿Descartarías volver?

A estas alturas de mi vida, no descarto nada. Jamás descartaría nada. Pero hay un cambio bastante notorio de buscar todo el tiempo cosas que me beneficien a mí y a los míos.

¿La pandemia cambió tu modo de ver la vida?

Siento que la pandemia ha sido muy aleccionadora para mí, me ha hecho valorar muchísimo a mi gente, a la que me quiere; siento que me ha hecho valorar muchísimo la salud, la importancia de un abrazo. En la pandemia no vi a mi mamá durante muchos meses. Odié la pandemia, la pasé mal, tenía mucho miedo, pero he aprendido a valorar muchísimas cosas y eso me convierte en una persona consciente.

Tras “Asu mare”, fuiste protagonista de memes por la frase “puta, qué asco”. ¿Cómo lo tomaste?

No me considero víctima para nada; al contrario, es algo que les ha gustado. Es una interpretación que ha sido lo suficientemente graciosa para que siga usándose como meme. Obviamente, yo jamás me lo voy a tomar personal. Esa no soy yo, es un personaje, y me hace mucha gracia que les haya parecido tan divertido como para hacer stickers y memes. Si alguien piensa que soy pituca, seguro lo pensará; pero, donde no puedo controlar, no me voy a meter.

