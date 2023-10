Carolina Braedt rompió su silencio y se pronunció sobre el conflicto que tiene con su todavía esposo, Bruno Vega ‘Morsi’. La empresaria dejó entrever que su expareja la habría estafado con el negocio ‘Rutina Café' que emprendieron juntos durante el 2020.

De acuerdo a la influencer, la marca el negocio tuvo que ser registrada nombre de ambos, pero Bruno Vega solamente lo registró al suyo. “Yo me enteré el año pasado que solo estaba a su nombre. Yo tenía 24 años, no sabía absolutamente nada y confié en él a ciegas. Cuando se le solicitó que haga la rectificación de ese registro, no lo hizo” , reveló al programa ‘Magaly TV: La Firme’.

En otro momento, la empresaria dijo que ella fue la que se hizo cargo de casi todos los gastos durante su relación con ‘Morsi’. “No es algo que se lo saqué en cara, es algo que con gusto hacía, solamente que hoy en día ver que se está aprovechando de esa manera, me duele bastante” , confesó.

Finalmente, Carolina dijo que se sintió traicionada emocionalmente y económicamente por su expareja, con quien mantuvo una relación desde el 2013 hasta el 2023.