Luego que Carolina Braedt despotricara a su ex Anders Partouche en un revelador comunicado donde lo acusa de violento y chantajista, el modelo francés hizo una transmisión en vivo para defenderse.

Tras negar cada una de las acusaciones, el extranjero volvió a asegurar que la decisión de la popular ‘Fashaddicti’ lo tomó por sorpresa, por lo que lanzó una fuerte amenaza por manchar su imagen.

“Tengo tanta información en mis manos de Carolina que terminaría con su carrera y sus amistades. (…) Wow ella es muy calculadora”, señaló el francés al mostrar su celular.

Anders Partouche también aseguró que en Francia hay leyes que impiden que una persona sea echada de su vivienda de la noche a la mañana, y que él podría recurrir a las autoridades si quisiera perjudicar a la modelo peruana. “Es literalmente mi derecho”, agregó.

Pese a sus advertencias, el ciudadano francés aseguró que no tomará acciones legales contra Carolina Braedt.

“No voy a hablar de lo que ella hizo, pero que venga y me diga que yo soy violento, ella sabe exactamente que nunca he sido violento en mi vida con ella. No voy a rebajarme y destruirla porque créeme podría decir muchas cosas de ella si quiere manchar mi nombre así. No está bien, pero seré mejor persona y lo dejaré pasar”, sostuvo el extranjero.









¿Qué dijo Carolina Braedt?

La influencer explicó que había terminado su relación con el modelo francés en varias oportunidades, y que su viaje a París se dio con el objetivo de pedirle que se retirara de su departamento, el cual ayudó a remodelarlo, ya que se negaba a hacerlo cuando hablaban por teléfono.

“Le di una suma considerable por ayudarme con la remodelación y las llaves de un AIRBNB para que tenga a dónde ir. Él no aceptó y me pidió 20 mil euros extra para irse de mi propiedad”, empezó narrando la empresaria peruana.

“El tono de la discusión, su vehemencia por quedarse, su inhabilidad para aceptar el fin de la relación y lo que es capaz de hacer me llenó de ansiedad, inseguridad y miedo, por lo cual, aprovechando que había salido, empaqué sus cosas y las dejé ordenadamente afuera de mi puerta con una nota”, continúa en su comunicado.

Según Carolina Braedt, Anders Partouche no aceptó su radical decisión y se puso en una actitud violenta por lo que tuvo que recurrir a las autoridades para denunciar el hecho.

“ Tuve que llamar a la policía ya que durante dos horas estuvo pateando la puerta tratando de entrar y gritándome. Estuve encerrada en mi depa por más de 24 horas hasta que llegaron a cambiarme las chapas porque él no quería devolverme la llave. L o que ha pasado es una pesadilla de hostigamiento físico y digital ”, contó la modelo peruana.









