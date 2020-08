Carol Ann Susi, conocida por prestar su voz a la madre de Howard Wolowitz en la serie The Big Bang Theory, falleció este martes en Los Ángeles (California) a la edad de 62 años, víctima de un cáncer.

"La familia de The Big Bang Theory family ha perdido a uno de sus miembros más queridos con el fallecimiento de Carol Ann Susi, que de forma memorable e hilarante prestó su voz al personaje de la Sra. Wolowitz", señala un comunicado emitido por Warner Bros. Television y los productores de la serie Chuck Lorre, Steve Molaro y Bill Prady.

"Pese a que nunca fue vista por los televidentes, el personaje de la Sra. Wolowitz se convirtió en una especie de misterio a través de las ocho temporadas del show. Lo que no era un misterio, sin embargo, era el inmenso talento y la vena cómica de Carol Ann, los cuales desplegó en cada una de sus inolvidables apariciones", añade la misiva.

Se desconoce cómo el fallecimiento de Sus impactará en el show, ya que su personaje iba a tener una rol importante en la presente temporada luego de que Stewart (Kevin Sussman) se mudara con ella para cuidarla debido a su delicado estado de salud, hecho que puso celoso a Howard (Simon Helberg), llevándolo a pensar que lo había reemplazado como hijo.

Carol Ann Susi ha tenido participaciones en otras series como Cheers, Doogie Howser, M.D., Mad About You, Just Shoot Me, Seinfeld y Six Feet Under.