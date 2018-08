Carmen Villalobos se comprometió con Sebastián Caicedo

Sebastián Caicedo le pidió la mano de manera pública a Carmen Villalobos durante una secuencia del programa "Exatlón Colombia". El artista no tenía comunicación con la famosa actriz colombiana desde hace un mes, debido a las reglas del show en el que participa, pero esta vez la producción le permitió hacer una llamada.

La pareja lleva más de 10 años juntos; sin embargo Sebastián Caicedo por fin encontró el momento para declararle su amor a Carmen Villalobos, proponiéndole pasar el resto de su vida juntos.

“Mi amor, tú eres mi motor, tú eres mi gasolina para estar acá, tú lo sabes” explicó Sebastián Caicedo y agregó: “Quiero casarme contigo”.

Carmen Villalobos incrédula, le pregunto dos veces “¿qué?” por lo cual el artista le explicó: "Te quiero preguntar si quieres casarte conmigo, si quieres ser mi esposa", dijo Sebastián Caicedo.

“¡Si, me quiero casar contigo… no lo puedo creer que me lo hayas dicho!”, respondió finalmente Carmen Villalobos.

Carmen Villalobos compartió el video en sus redes sociales, en cual intenta resumir la llamada con su novio, pues está atravesando un momento muy emocionante y lleno de alegría.