Carmen Salinas arremete contra Kate del Castillo y la llama malagradecida

Carmen Salinas arremetió contra la actriz Kate Del Castillo por asegurar, en su documental 'Cuando conocí al Chapo', que Televisa ofrecía a sus actrices para damas de compañía a publicistas que querían invertir en sus producciones.

Para la primera actriz de la cadena mexicana, las declaraciones de Kate Del Castillo solo se han dado porque esta es "malagradecida" con la televisora que se ha caracterizado, incluso, por apoyar en otros ámbitos de su vida a sus talentos.

"Iban los patrocinadores con sus hijas o con los hijos. Iban los productores de los programas, los publicistas y era una reunión donde nos reuníamos todos. Quién sabe en qué televisora trabajaría ella", indicó Salinas tras la revelación de Kate del Castillo.

La veterana actriz aseguró que pese a no ser una artista exclusiva de la televisora, está agradecida con esta casa pues "me dio de comer por más de 60 años. Yo no soy una malagradecida ni voy a hablar de los señores Azcárraga, porque ellos a todas las actrices que vendían mucho con las telenovelas, les daba su casa como a Thalía, a Verónica Castro".



"Ahí (en Televisa) está trabajando tu papá (Eric Del Castillo), reina. No puedes hablar de la casa donde trabaja tu padre porque es un gran actor, un gran señor... y que le sigue dando de comer", agregó finalmente.