Carlos Vives llega al Perú y se declara fan de la música criolla

Carlos Vives, quien este año fue elegido como ‘Persona del Año’ por la Academia de los Latin Grammy, abrió las puertas de su restaurante Cumbia House, en Colombia, para hablar sobre su próxima llegada al Perú para su participación en el Festival Viva Perú 2024. Sorprendió al confesar el gran vinculo que tiene con nuestro país desde pequeño, así como detalles de su amistad con Shakira y Egidio Cuadrado.

El artista relató que desde que estuvo en el colegio halló su conexión con el canto, aunque el primer acercamiento que tuvo con el mundo artístico fue con la actuación: “En mi colegio estaba el coro, había teatro, encontré en eso una salida especial. Actuar y cantar en un escenario me hace volver a mi infancia”, contó en una reciente entrevista al programa ‘Día D’.

En esa misma línea, Carlos Vives reveló su amor por la música criolla: “Yo puedo cantar ‘Y se llama Perú’ porque en mi casa estaban los discos del Zambo (Cavero) de Óscar Avilés y de Chabuca (Granda). Yo participé (en el homenaje a los 100 años de Chabuca, muy honrado, orgulloso, todo nos criamos con los valses peruanos”, precisó y seguidamente se atrevió a cantar el icónico tema ‘Cada domingo a las 12’.

Carlos Vives continuó hablando sobre su cercanía con Perú y se emocionó al recibir como regalo una imagen del Señor de los Milagros: “Qué belleza, qué hermosura, mira el Espíritu Santo, esto no es un regalo, es una bendición”, acotó mientras admiraba todos los detalles del recuadro que le entregó el periodista.

La gran amistad que mantiene con Shakira ha sido muy comentada y el compositor no dudó en elogiar a la artista por actual estado: “Siempre que hablamos son cosas puntuales, ella me tiene como su asesor de percusión, ella está feliz de salir y volver a cantar”.

Recientemente el intérprete de “Cuando nos volvamos a encontrar” atravesó un sensible momento. Su acordeonero Egidio Cuadrado falleció luego de compartir escenario por varias décadas y el artista no pudo evitar pronunciarse: “Él no quería morir, si antes de irse a la clínica dijo ‘ya vuelvo’, sacaba fuerzas. Hablé con él, pero las últimas veces ya no sé si me escuchaba”.

Antes de su próxima llegada a Perú, Carlos Vives se emocionó al hablar sobre su última distinción como ‘Persona del año’ en los Latin Grammy: “No será que se confundieron de nombre, yo estoy feliz. Me emociona mucho porque mi música creo que nos ha unido”.

Bajo esa premisa de unir a los oyentes, el artista expresó su felicidad por reencontrarse con sus fans peruanos: “Nos vemos pronto (en el show), los quiero, gracias y lleven varias camisas para sudar”.

Cabe precisar que Carlos Vives tendrá una participación estelar en el Festival Viva Perú que se desarrollará en el Estadio Nacional el próximo 14 de diciembre. Estará junto a Fonseca, Diego Torres, Bacilos y Piso 21. Además, el evento contará con un segundo escenario, “Escenario Perú”, dedicado exclusivamente a artistas nacionales como Eva Ayllón, Mauricio Mesones, Los Mirlos, Milena Warthon y Shushupe.

