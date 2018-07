Sin perder el niño que lleva adentro y haciendo bromas por doquier, el actor mexicano Carlos Villagrán confirmó que este año se despide definitivamente de su personaje ‘Kiko’ , de la serie El chavo del ocho, aunque anteriormente había dicho lo mismo. Villagrán inaugura hoy su espectáculo circense en el Centro Comercial Mega Plaza de Independencia.

¿Qué es lo nuevo que ofrecerá en el espectáculo?

Ahora que sigo teniendo facultades, verán al mismo ‘Kiko’ masivo y dinámico. Antes me habían invitado para conducir un programa de circo, pero ‘Kiko’ debe seguir siendo el mismo niño bruto y tonto que quiere hacer de todo y no sabe hacer nada. Verán al ‘Kiko’ de toda la vida porque no me puedo salir del personaje.

¿Por qué esta vez sí es una despedida definitiva del personaje? Antes también había dicho lo mismo.

Estoy dejando el personaje en plenas facultades, que es lo que más me apoya para hacer el ‘Kiko’ dinámico que la gente está acostumbrada a ver. Luego de 48 años, solo me queda agradecer a Dios por permitirme hacer reír a la gente por tanto tiempo. Es la oportunidad para decir adiós y dedicarme a hacer otra cosa.

¿Lo hace por respeto al público? ¿Teme envejecer con el personaje?

Me despido por respeto a mí mismo, por respeto al público y por la edad que tengo (74 años). Lo voy a extrañar, pero yo veo el lado positivo de todo lo que me ha dado. No siento que me encasilló el personaje... Eso sí, creo que mi peor enemigo es un niño que sale en televisión hace 48 años (se refiere a la serie de TV).

Ha anunciado que publicará un libro sobre su vida. ¿Contará lo bueno y lo malo que le pasó con sus compañeros de El chavo del ocho?

Estoy escribiendo un libro con mi esposa (Becky Palacios) y contaré todas las cosas que me han pasado en varios países y en estos 48 años como Carlos Villagrán y ‘Kiko’. No será un libro de quejas, sino de las anécdotas que me pasaron.

El productor Roberto Gómez Fernández, quien es hijo de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, realizará una serie sobre su padre. ¿Teme que salga algún personaje suyo o se recreen los problemas entre ustedes?

No me han hablado ni me han preguntado nada. No estoy ni enterado. Lo que pasa es que me sacaron de El chavo del ocho porque ‘Kiko’ se volvió muy popular por encima del ‘Chavo’ y ahí empezaron las envidias, el egoísmo y los celos profesionales. No sé qué vayan a hablar de ‘Kiko’, pero yo estoy tranquilo.

¿Se animaría a que se haga una serie sobre su vida?

Si me llaman, lo haría con mucho gusto y si no, da lo mismo... No sería tan vanidoso como para pedir que me lo digan y no sé si habría expectativa de la gente. Le ha ido muy bien a la serie de Luis Miguel porque no se sabía nada de su vida. Yo también tuve un padre que me pegaba, pero no era alcohólico (risas).

¿‘Kiko’ lo perjudicó para que no haga otros roles como actor, algo que sí hicieron Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves?

Hice una carrera de ‘Kiko’, pero no me preocupa que no haya hecho otras cosas. Lo que pasa es que ‘Kiko’ pegó muy fuerte y estoy tranquilo y agradecido.

¿Cree que María Antonieta debe retirarse y dejar de lado a la ‘Chilindrina’?

Cada cabeza es un mundo y no sé lo que haría ella. Sigue trabajando como ‘Chilindrina’ y la felicito porque se le ve muy bien. El año pasado coincidimos y hablamos mucho. También mantengo comunicación con Edgar Vivar. Con Florinda (Meza) no hay comunicación ni para bien ni para mal.

¿Abrirá un restaurante en nuestro país?

Sí, abriré un restaurante peruano-mexicano que se llamará ‘La vecindad de Kiko’. Habrá cebiche y los tacos como se preparan en México. Los mozos estarán vestidos de ‘Kiko’ y usarán un gorrito con una luz para poder identificarlos.