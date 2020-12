El comediante Carlos Vílchez fue consultado sobre los rumores que señalan que Jorge Benavides y “El Wasap de JB” se mudaría a ATV luego de no renovar contrato con Latina TV.

“No sé nada, todavía tengo contrato hasta fin de mes, cuando llegue la fecha recién sabré. Estoy de vacaciones ahora y lo único que quiero es hacer mis cosas a tiempo”, dijo Vílchez en comunicación con el diario Trome.

“Todavía tengo que esperar a que termine mi contrato. Si se va Jorge o no, no la tengo clara, no sé nada”, añadió la figura de televisión.

El pasado lunes Rodrigo González reveló que “El Wasap de JB” dejaría Latina para ir a ATV. El presentador de “Amor y fuego” señaló que la molestia con Jorge Benavides se dio por la censura a un sketch.

Se trataba de una imitación a la entrevista que realizaron las periodistas Mónica Delta, Sol Carreño, Pamela Vértiz y Rosana Cueva al mandatario Francisco Sagasti.

Dicha escena debió salir el 5 de diciembre, pero jamás se emitió. “Dicen que le censuraron un sketch de Sagasti, que fue la gota que derramó el vaso. Incluso le quitaron un cliente que ellos consiguieron”, señaló Rodríguez en su programa.

