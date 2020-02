La carrera de Yahaira Plasencia sigue creciendo paso a paso y esto se ha convertido en motivo de ensañamiento de sus detractores. En entrevista con el programa de Carlos Vílchez y Danny Rosales en Radio Panamericana, la salsera dio a conocer que las críticas le “resbalan” y que es consciente que muchos malos comentarios son por envidia.

“Antes, de las personas que van al show, el 30% me apoyaba y el resto estaba ahí nomás. Ahora siento que es al revés, el 70% me apoya. Es normal, un artista no le puede gustar a todo el mundo”, dijo la intérprete de ‘Y le dije No’.

Por su parte, Vílchez no perdió la oportunidad de aconsejar a la cantante.

“Siendo tú tan joven, tú sabes que los que dicen '¡qué asco a esta yo no la veo, ni hablar!’, son los que más te ven. Son los que más te van a ver. La gente te va a odiar, pero no te odian. Es una bronca inexplicable”, aseveró la popular ‘Carlota’.

En ese sentido, Plasencia indicó que muchos fanáticos suyo se resienten porque no tiene el suficiente tiempo para saludar o tomarse fotos.

“A veces salgo de los eventos y me piden una foto. Pero tengo que ir a otro show, si demoro me descuentan”, resaltó.

Yahaira Plasencia