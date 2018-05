Carlos Mata: "No soporto verme en pantalla" [FOTOS]

El actor y cantante venezolano Carlos Mata , recordado por sus protagónicos en las telenovelas ‘Cristal’ y ‘La dama de la rosa’, volverá a nuestro país para ofrecer un memorable concierto en nuestro país el próximo 12 de mayo en el Auditorio del Pentagonito.

Durante su conferencia de prensa, el músico contó detalles de su etapa como actor y cómo hizo para sobrellevar la abrumadora fama. Sin embargo, confesó que no veía sus trabajos porque no soportaba verse en pantalla.

Vea también Carlos Mata vuelve al Perú para celebrar el Día de la Madre y envió saludos a sus fans [VIDEO]

“Las telenovelas generalmente no las veo porque paso 17 horas al día en exteriores o grabando en el estudio. De hecho, no soporto verme en pantallas. He hecho películas y no iba al estreno para no verme, por eso amo el teatro”, confesó el artista.

Por otro lado, recordó el gran cariño que lo une a nuestro país. Además, señaló que ofrecerá un concierto inolvidable en el Perú.

“Cuando uno llega a mi edad te das cuenta que lo que importa son las experiencias. Para mí el reencontrarme con el público peruano, un país que he amado profundamente, es uno de los países más queridos y al que lamentablemente no he podido volver en mucho tiempo. Este será un concierto memorable porque quiero rendirle tributo a la generosidad que han tenido con mis hermanos venezolanos”, contó.

El intérprete se presentará el próximo 12 de mayo en el Auditorio del Pentagonito con sus nuevos temas ‘No me arrepiento’, ‘Amar y amar’ y ‘Siento’; además, de los clásicos ‘Déjame intentar’, ‘Dónde está ese amor’, ‘Presiento’, ‘Mía’ y ‘Qué por qué te quiero’, entre otras.