Carlos Gassols: "He pasado momentos duros y de depresión"

Carlos Gassols es cátedra de actuación. A sus 88 años, nuestro primer actor sigue vigente y con fuerzas para continuar en el teatro y el cine. Él nos recibió en su casa de Surco para conversar de su trayectoria y revelar –por primera vez– cómo le afectó la partida de su inseparable compañera, la actriz Hertha Cárdenas .

Ahora tiene más de ochenta años de trayectoria, ¿qué ha sido lo más difícil en su carrera profesional?

Así es. Yo empecé a los cuatro años y medio y ya tengo 88 años. Lo más difícil ha sido que la gente apoye el teatro a nivel de autoridades y políticos. Hay muchos locales que ya no son teatros, sino lugares que se adaptan para una puesta en escena. Carecemos de teatros. La cultura no es apoyada y hay muchos chicos que no tienen alternativas para desarrollarse.

¿Por qué cree que no se invierte en el teatro?

Desgraciadamente es un problema cultural. Nunca veo a un congresista o un ministro en el teatro. Al Gobierno no le interesa la cultura y el Ministerio de Educación no lo toma en cuenta. Hay un cursito por ahí que se llama Arte, pero es como una limosna. Debería haber una enseñanza desde el nivel inicial porque el teatro es la conjunción de muchas artes: pintura, música, danza y literatura.

Ahora está en el teatro, ¿qué lo animó a regresar a las tablas con la obra Vivir es formidable?

Yo no pienso en el retiro aún, eso lo haré cuando sienta que mis facultades ya no dan más. Un día vino Osvaldo Cattone y me preguntó si me gustaría hacer teatro y le dije que sí. La obra trata de dos viejos.

¿Eso se refleja mucho en la puesta en escena?

¡No! Pero reconozco muchas cosas que dice Osvaldo que son verdaderas. Por ejemplo, cuando busco una cosa y luego uno se olvida qué cosa estaba buscando. Eso es común. O cuando uno quiere decir algo y después se olvida.

¿Por qué no apostó más por el cine y la televisión?

El cine me interesa, pero no la televisión porque ha ido involucionando. No soy amante del dinero, lo necesito para vivir y tampoco me interesa la fama. Lo que me satisface es el cariño del público en las calles. Eso lo encuentro en el teatro y no en el ser mediático por la televisión.

En las dos últimas producciones en las que lo vimos fueron las series Al fondo hay sitio y Cumbia pop.

Efraín Aguilar (productor de Al fondo hay sitio) me pidió estar ahí y no le pude decir que no porque es mi amigo. Le dije que solo estaría tres capítulos como el padre de Diego Bertie. Yo estaba complacido con las atenciones, y me disculpo si mis palabras pueden incomodarlos, pero no me sentía cómodo ahí. Sentía que estaba haciendo una cosa sin valor porque era para entretener a la gente y tenerlos así año tras año. Era algo absurdo mostrar una casa con la pared sin arreglar, pero el público lo aceptó y no cuestionó nada. Luego me llamaron para la serie Cumbia pop y ahí trabajaban muy rápido. Todo era velocidad. Yo hice de un cura.

Se viene el rodaje de Once machos 2, ¿qué expectativas tiene de la película?

La primera parte gustó mucho y yo tuve un personaje menor como entrenador de fútbol. Aldo Miyashiro es muy talentoso para realizar esta película.

¿Qué recuerdos tiene del fallecido periodista Daniel Peredo, quien participó en la primera película?

Lo apreciamos y es merecido el homenaje que se le hará en la segunda película. Yo tuve una gran admiración hacia él y también fue correspondido. Él fue parte de la clasificación de la selección (al Mundial) y logró la unión y la armonía en la sociedad peruana.

¿Se arrepiente de no haber sido futbolista profesional?

No me arrepiento. En su momento me afectó, pero en la actuación todo salió muy bien. Tuve buena crítica y pude ascender a otro grado.

¿Cree que se dejaron de lado los beneficios económicos para los actores peruanos cuando dejan de trabajar, tal como le sucedió a Alejandro el ‘Gordo’ Casaretto?

Ahí te digo una cosa: hay muchos compañeros que no piensan en el futuro y ni siquiera se acercan a averiguar si existen los beneficios. Sí existen. Hay un gremio de actores que ayuda a los artistas que lo necesitan. El ‘Gordo’ Casaretto nunca se acercó a inscribirse.

¿Cree que usted ha recibido todos los homenajes que merece?

Los homenajes son gratos. Entidades y universidades sí me han reconocido. La Municipalidad de Lima también me dio la Medalla de la Ciudad y fui el primer actor que recibió ese premio. Me lo entregó Alfonso Barrantes (ex alcalde de Lima).

¿Cómo es vivir sin su esposa, la actriz Hertha Cárdenas, quien falleció hace dos años?

Yo vivo solo (se le entrecorta la voz) y mi hija y mi yerno viven arriba (en el segundo piso de su casa). Iba a cumplir 60 años de casado con ella (Hertha). Ahora paro escribiendo y escuchando música. He pasado momentos duros y de depresión, pero he tenido amigos muy buenos y profesionales, como una psicóloga que me ayudó mucho y me dio las pautas de lo que debo de hacer (para sobrellevar el dolor).

¿Cómo le gustaría ser recordado?

Como un actor que aportó algo para mejorar nuestro país. Siempre le digo a mis alumnos (de actuación) que debemos tratar de hacer algo para mejorar el mundo que nosotros hemos conocido.