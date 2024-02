El ampay protagonizado por Christian Domínguez y Mary Moncada sigue trayendo cola y los personajes de la farándula no han dejado de opinar al respecto. En esta ocasión, Carlos Galdós decidió comentar sobre el tema y analizó el comportamiento del cantante, quien dijo que es “víctima” de lo que presenció durante su infancia.

“Christian Domínguez es una víctima en todo esto que está ocurriendo. No me odien por favor, tranquilos. A mí me parece que Christian Domínguez es la víctima de su vida. Me parece que es la víctima de una gestión de sus padres o de algo en su infancia que lo lleva a ser el adulto que es hoy”, dijo.

El locutor de radio dijo que el cumbiambero está herido, por lo que también conversó con otros especialistas para compartir su ‘teoría’.

“Christian es un hombre herido. He hablado con tres especialistas en lo que va esta semana en la radio, uno de ellos es José Baldeón, psicoterapeuta, y otra es Mónica González, terapeuta. Ambos coinciden que él es producto de lo que metieron en su disco duro de niño, de lo que vio e interpretó, que eso es importante”, agregó.









Ampay de Christian Domínguez