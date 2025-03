Carlos Galdós regresa al escenario con "Papá, no sé qué estudiar"

Carlos Galdós, reconocido por su agudo sentido del humor y su capacidad para conectar con su audiencia, sorprenderá nuevamente a su público con su show unipersonal "Papá, no sé qué estudiar", el próximo 22 de marzo en el Teatro Canout. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

En esta propuesta, que promete ser una combinación de humor y reflexión, Galdós aborda un tema cercano a muchos: las dudas y presiones que enfrentan los adolescentes al momento de elegir una carrera profesional. A través de anécdotas y situaciones cotidianas, el comediante invita a reflexionar sobre la importancia de seguir nuestras pasiones, mientras se plantea cómo los padres pueden acompañar a sus hijos en este crucial proceso de toma de decisiones.

“‘Papá, no sé qué estudiar’ es un show en el que, a través de historias de vida de personajes con los que nuestros hijos van a conectar, cuento cómo enfrentar múltiples obstáculos, cuento cómo estas personas, aunque recibiendo muchos 'no' en el camino, fueron valientes al escuchar su corazón y seguir su propósito", señala Galdós, quien agrega, “Le cuento a los padres y a sus hijos mis propias experiencias, respaldadas con documentación neurocientífica y terapéutica. Te cuento lo que me funcionó y lo que no, y tú te quedas con lo que resuene contigo, lo que sientas coherente. Pongo mi vida al servicio de los demás desde un lugar donde, cada día, entreno la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Eso no significa que sea perfecto, sino que no tengo miedo de mostrar mi proceso, mi vulnerabilidad, y compartir tanto lo que me ha funcionado como lo que no”.

Carlos Galdós ha compartido que en los últimos años se ha formado en diversas áreas relacionadas con el crecimiento personal y el coaching, una faceta que ha integrado a su vida profesional. "Desde hace ocho años vengo formándome en diversas áreas, aunque nunca lo mencioné públicamente, me he certificado en métodos de respiración, conciencia plena y técnicas para reprogramar creencias, patrones y hábitos en nuestra mente, respaldado por estudios en neurociencia”. Esto, según detalla, ha fortalecido su día a día, “el mayor valor que esto ha aportado a mi vida es la plenitud, la expansión de conciencia y las mejores relaciones interpersonales, pero, sobre todo, una mejor relación conmigo mismo. Es hermoso porque en todos estos meses de espectáculos, ambos, el público y yo, estamos creciendo y convirtiéndonos en mejores personas, esa es la magia de mis shows ahora. Me hace feliz esa conexión”.

¡No te pierdas "Papá, no sé qué estudiar", el próximo 22 de marzo en el Teatro Canout. Las entradas ya están disponibles en Teleticket!

