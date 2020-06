Fiel a su estilo, Carlos Galdós recordó todas las ocasiones que fue víctima de un asalto, aunque reveló que en la mayoría de ellas, los delincuentes no se llevaron mucho o nada. “Soy un imán para los raqueteros, pero desde acá les aviso, no pierdan el tiempo, yo ‘ando lazio’, conmigo ‘Peláez’ olvídense.”, afirmó.

En su programa Galdós en Capital, recordó como hace unos años, fue subido a la parte de atrás de un carro cuando regresaba a su casa caminaba.

“De un carro me saludaron, yo levante la manito y bajaron tres que me levantaron como un costal de papas y me metieron a la parte de atrás de un carro. Yo dije ‘la canción’ y no porque me iban a robar, sino porque no tenía nada y tú sabes que te cae doble cuando no tienes nada. ”, recordó Carlos Galdós.

El conocido conductor aseguró que uno de los asaltantes lo confundió. “Uno dijo suéltalo, suéltalo. To dije ‘me reconocieron, que alivio’ y no, me confundieron con Tomy Portugal”, dijo de manera sarcástica Galdós.

En otro de los robos de los que fue víctima, recordó que en Jesús María, otros delincuentes intentaron llevarse una camioneta Peugeot, pensando que era suya. Carlos Galdós se remontó hasta su época de escolar cuando le quitaron un ‘reloj robot’.

En su programa, Carlos Galdós aprovechó está canción para enviarle un irónico mensaje a los delincuentes.“Yo tengo un imán para los raqueteros. Amigos raqueteros desde acá les aviso, no pierdan el tiempo, yo ‘ando lazio', conmigo Peláez, olvídense”.

De una manera divertida Carlos Galdós recordó todas las veces que le robaron. (Cortesía Capital)

