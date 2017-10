Carlos Galdós promete que no volverá a faltar el respeto a las mujeres en los medios de comunicación

Carlos Galdós es una de las figuras de la farándula local que tiene más seguidores. Su programa 'La noche es mía' es uno de los más vistos en el horario nocturno y es por eso que resulta referente para gran parte de los televidentes. En medio de los aterradores casos de violencia contra la mujer que se han presentado por estos días en nuestro país, el conductor ha decidido cambiar de actitud.

"Voy a cambiar", ha manifestado, directo, en su columna de la revista Somos. " Se acabó. No volveré a faltar el respeto a las mujeres en el medio".

Es que 'La Noche es mía' desde hace unos años se ha convertido en blanco de críticas por sus controvertidos sketchs, donde modelos, vedettes y figuras de la televisión son el centro de comentarios ofensivos y cosificadores. Uno de ellos era conocido como 'el quitaprendas'.

Modelo Xoana Gonzáles en uno de los sketchs del programa.

En 2016, el Ministerio de la Mujer acusó al programa de sexista, en un exhortación "a los medios a retirar estereotipos discriminatorios contra las mujeres".

En su columna del sábado en 'Somos', Galdós luego de describir el buen trato que tiene con las mujeres más importantes de su vida, indicó que "no se estaba dando cuenta de que las estaba cosificando (a las mujeres).

'La culpa es mía'

"Me justificaba diciendo que así es la televisión, que es normal jugar a la ruleta quitaprendas, que está bien darle la vueltita a la invitada y poner mi cara de lobo feroz; total, ellas no me decían nada y al público eso le agradaba. El ráting nos acompañaba", puntualizó.

Galdós señala que a pesar de la reunión que tuvo con autoridades del Ministerio de la Mujer continuó equivocado. Incluso, tuvo que convivir con el adjetivo de misógino que le colocaron colectivos de mujeres.

Es por eso que —indica en su artículo— decidió cambiar. "Yo no soy un misógino, yo soy una persona equivocada que creció viendo contenidos machistas. Yo siempre he visto a las mueres como elemento decorativo, en ropas diminutas porque lamentablemente así aparecían en los programas cómicos y yo creía que eso esta bien", se justificó el comediante.

Al finalizar su escrito, Galdós se compromete a cambiar el contenido de su programa.

" Mi equipo también ha caído en razón porque ellos, al igual que yo, han crecido con esa idea equivocada de que la televisión y los diarios (con su calata en la portada), y la sociedad general nos hicieron creer que eso es correcto. Yo estoy cambiado porque amo alas mujeres, las cuida, las quiero y las respeto. Tengo dos hijas mujeres, tengo amigas, ex esposa, esposa y madre. Discúlpenme, he estado equivocado. Es hora de cambiar", señaló.