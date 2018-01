Carlos Galdós presentó su unipersonal 'Yo odio San Valentín' [FOTOS Y VIDEO]

El conductor de ‘La noche es mía’, Carlos Galdós , presentó su nuevo unipersonal ‘Yo odio San Valentín’, y fiel a su estilo contará algunas vivencias personales y responderá las interrogantes que atormentan a los varones el 14 de febrero: ¿Qué le regalo? ¿A dónde la llevo a cenar?

“Contaré todo lo que me ha pasado en estas fechas, todas las historias que no necesariamente son de amor. A mí 'San Valentín' me ha pagado muy mal, he renegado mucho y de eso hablo durante la noche… No se lo pueden perder porque es muy probable que sea el único show que haga este año ¿Por qué? No por hacerme el interesante, sino por un tema de tiempos y quiero hacer cosas nuevas”, señaló el conductor a Perú21.

El conductor contó detalles de la nueva temporada de su programa y evitó referirse al ingreso de Sandra Vergara a ‘La banda del Chino’, programa con el que compite en el horario.

"ESTAMOS FELICES"

“Vamos muy bien, el público de Panamericana es muy gentil con nosotros. Ahora hemos agregado un bloque informativo al inicio del programa y está muy bueno. Hemos ajustado las tuercas para ofrecer un buen producto y estamos felices", manifestó.

(Sobre el ingreso de Sandra Vergara) Yo no puedo intervenir en el producto de alguien más, sí ellos han considerado que tienen que convocar a alguien por algo será, es parte de su búsqueda, de su cambio. ¡Me parece muy bien su ingreso!”, agregó.

Cabe señalar que ‘Yo odio San Valentín’ se presentará el 14 y 17 de febrero en el C.C. María Angola y el teatro Plaza Norte respectivamente.