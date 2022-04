Aldo Miyashiro y Óscar del Portal se encuentran en el ojo de la tormenta luego que Magaly Medina descubrió que los conductores fueron infieles a sus esposas. Distintas personalidades del entretenimiento nacional se han pronunciado al respecto y Carlos Galdós no ha sido la excepción.

Resulta que el conductor de “Por Dios y por la Plata” se presentó en la reciente edición del programa “Amor y Fuego” y se refirió a los casos de infidelidad de sus colegas.

“Me ha dado mucha pena, en honor a la verdad... porque si vemos más allá, ellos son personas heridas. Qué hay detrás de esos seres humanos y que no pueden sostener un pacto. Para mí no son villanos, son personas que han hecho algo que no está bien, pero no te hace villano”, comentó Galdós en conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Además, el presentador confesó que alguna vez fue infiel, pero nunca mientras estaba casado. En este contexto, Carlos Galdós indicó que cuando traicionó a su pareja “no la pasó bien”.

“He sido infiel solo una vez. Nunca en mis matrimonios, en honor a la verdad. Ni a Yolanda (Pérez), ni a Carla (Carbo Ponce de León), les fui infiel, lo diría porque nadie es perfecto”, aseveró.

Carlos Galdós alista espectáculo dedicado a mamá titulado “Cuidadito que soy tu madre”

Carlos Galdós se viste nuevamente como el personaje de mamá que hizo reír a varias generaciones, “La Menopáusica”, y presenta “Cuidadito que soy tu madre”, un show de lleno de humor y música, con un homenaje que celebra a las mamás.

“Cuidadito que soy tu madre” se presenta el viernes 6 y sábado 7 de mayo, a las 8 p.m., en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco; y el domingo 8 en el Teatro Plaza Norte, en dos funciones, a las 5 p.m. y a las 8 p.m. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

