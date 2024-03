Sin pelos en la lengua. Carlos Galdós reaparece en el ojo público, pero esta vez para revelar que fue convocado para participar en ‘El Gran Chef Famosos’ , pero que prefirió rechazar la propuesta pese a ser uno de los programas más populares en el Perú.

El presentador conversó con Giancarlo Granda para su canal de YouTube, ‘Tiempo Muerto’, y se animó hablar sobre la posibilidad de volver a la televisión. “He tenido conversaciones (con los responsables del programa ‘El Gran Chef Famosos’). Les agradecí mucho, me sentí muy halagado por la invitación, pero ¿qué me ocurrió? Entiendo que demanda muchas horas, de 8 a 10 horas que están en el estudio, y yo la verdad, ese tiempo no lo tengo y por esa plata menos, la verdad”, comentó.

Galdós explicó que puede que la propuesta económica suene bastante atractiva, pero consideró que para la etapa en la que se encuentra y por lo que viene compartiendo en su vida personal, el costo sería muy alto. Por esa razón, no tendría sentido para él.

“Aunque no lo creas, también hay una ecuación. Yo lo único que tengo, como todos, es tiempo y para mí el tiempo es sagrado. Estar en un espacio tan sintonizado, tan bien hecho, la verdad, con mucha gente simpática que conozco y admiro, eso está bueno; pero el costo que yo pagaría es muy alto. Significaría dejar de estar muchas tardes con mis hijos, eso podría tal vez reemplazarlo con dinero, pero sería un sinsentido”, acotó.

Finalmente, el conductor resaltó que lo que ahora prioriza en su vida es su familia, por ello dijo que no está dispuesto a ocupar mucha cantidad de su tiempo lejos de ellos. Incluso, consideró que las grabaciones le harían perder mucho tiempo con sus hijos o su esposa.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO