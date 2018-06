Carlos Carlín: "Me gustaría producir dibujos animados"

Con la serenidad que lo caracteriza, el actor Carlos Carlín nos cuenta sobre su trayectoria en la televisión y sus futuros trabajos.

¿Cómo te va con el programa Wantan Night, de Plus TV?

¡Muy feliz! Estoy a punto de cumplir tres años con el programa y estoy abocado ahí. No te imaginas la cantidad de gente que he podido conocer.

¿Esperabas quedarte varios años por el canal de cable?

Cuando empiezo un proyecto, no pienso en su duración. Al principio, había temor de que nos faltaran invitados porque no hay una industria grande de música ni de actores, pero hay mucha gente que tiene talento y no encuentra los espacios para contar sus proyectos; entonces, Wantan Night se ha convertido en su vehículo.

¿Crees que estos espacios debería tener la televisión de señal abierta?

¡Sí! Ojalá pueda haber más de estos programas. Sería muy bueno, porque hacen falta los espacios culturales.

¿Qué te parece la buena acogida que tiene la película Soltera codiciada?

Estoy feliz. Agradezco la buena acogida, eso nos motiva a seguir. Mi personaje es el malo de la historia, el jefe de la soltera codiciada, Gisela Ponce de León. Encarno a todos los males de la sociedad, desde el machismo hasta la homofobia y racismo.

¿Qué te falta hacer en tu carrera artística?

Me gustaría hacer dibujos animados. Producir proyectos para niños es mi sueño. Tengo ideas y espero que en algún momento pueda realizarlas.

Te uniste a la aplicación móvil Club WUF. ¿En qué consiste?

Esta aplicación te invita a que colabores o seas más consciente con la adopción de mascotas, pero también te da muchos beneficios como afiliado.