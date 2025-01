Carlos Carlín, actor: "Paddington es un embajador del Perú"

'Paddington en Perú', la tercera entrega de la franquicia cinematográfica de 'Paddington', es una de las películas más esperadas de la cartelera peruana. Veremos la belleza de nuestro país en la nueva aventura del entrañable osito de la literatura inglesa. Una de las figuras más conocidas del entretenimiento peruano, Carlos Carlín, forma parte del elenco de esta película, que ya se estrenó en el Reino Unido, donde fue una de las más taquilleras de 2024. Conversamos con él al respecto.

¿Cómo acabaste en este proyecto?

Fue increíble. Me convocaron para esta prueba vía Zoom, desde Londres. Y bueno, estaban buscando a alguien para mi personaje, que le da la bienvenida a Paddington al Perú desde migraciones. Querían a un personaje conocido, que las audiencias locales pudieran reconocer. Tuve la suerte de viajar en 2023 para filmar, estuve una semana ahí, por cortesía de la productora Studio Canal, que tuvo un trato increíble. Luego regresé para la alfombra roja, a finales de 2024.

¿Cómo fue conocer a actores como Antonio Banderas u Olivia Colman?

Increíble todo, ¿no? Desde la llegada a una industria, como ese trato que te dan, el cuidado, la atención. Y claro, la posibilidad de ver actores que admiro, que he visto en el cine, como Olivia Colman, que es una mujer maravillosa, completamente relajada.

Tú te imaginas a esta mujer, que has visto en tantos personajes, ganadora del premio Óscar, del Globo de Oro, y de pronto estás conversando con ella. Y después, en una recepción pequeña sin prensa, estaba ella ahí, bailando con sus hijos, y te reconoce y te dice “Perú”, y te saluda.

Has trabajado en entretenimiento para adultos, y esta es una película para toda la familia. ¿Encuentras el cambio muy radical? ¿Las distintas audiencias?

Bueno, creo que el enfoque de la cinta va más hacia la familia, porque justamente habla de la importancia de ella y tiene valores muy importantes que encarna Paddington. Él es un embajador. Y lo que él significa es cómo el Reino Unido le abre los brazos a quien llega a su tierra.

Por eso es tan querido allá. Yo no sabía que era tan querido e importante hasta que llegué a conocer la ciudad. Por eso creo que todo el público tendría que entender que Paddington pertenece a la especie del oso de anteojos, que es peruana.

En lo referente a ti, ¿qué es lo que te atrae de un proyecto?

Antes que nada, me atrae el personaje. Un personaje diferente. Siempre estoy esperando un personaje con una psicología distinta. Y la historia, también. Luego está el trabajo con los actores. Por ejemplo, en 'La Tribu', un montaje de teatro que vamos a reponer este año, en el Teatro Peruano Japonés.

El elenco de actores con el que estoy es un lujo. Salgo de mi camerino para verlos actuar. Son maravillosos. Todo es dirigido por Bruno Ascenzo, una vez más, en un proyecto más de teatro. También hemos hecho cine y todo tipo de locuras. Y el texto es escrito por Ítalo Cordano, un dramaturgo extraordinario.

¿Cómo fue exactamente la filmación de la película? ¿Se llegó a filmar en Perú o también se dio en Colombia?

Bueno, gran parte de la película se filmó en exteriores. Recuerda que la cinta la protagoniza un oso, y gran parte de ello es animación. Yo hasta salgo en algunas escenas junto a Paddington. Pero las locaciones son peruanas, lo que tú vas a ver en el cine es todo el orgullo peruano en la pantalla grande. Nuestro país de una manera grande, hermosa.

Sí, algunas partes se filmaron en Colombia, pero fueron pocas escenas y más que nada recreaciones. Otras partes se llegaron a filmar en Londres. Por ejemplo, la escena del aeropuerto, en migraciones, donde yo salgo, fue en Londres; recrearon el aeropuerto a la perfección.

¿En qué te gustaría trabajar? ¿Tu proyecto ideal?

Bueno, yo desde hace un tiempo hablaba de hacer dibujos animados. Siempre me han gustado y me encantaba la idea. Hasta ahora todavía me gusta. Algún día me gustaría hacer doblaje para películas animadas. He doblado para comerciales, pero otra cosa es cine. Pero ahora, a partir de la tele, he recibido un nuevo shot de entusiasmo con la actuación.

Entonces, regresé con el personaje de Silvano en 'La Tribu', que me dio mucha satisfacción. Y me va a encantar volver a hacerlo. Luego llegó esta maravillosa sorpresa que es Paddington. Y mi unipersonal, 'Rudo', que no hay actuación, digamos; sino, soy yo contando parte de mi historia. Pero me he vuelto a enamorar del escenario.

Paddington es un personaje peruano creado por un extranjero. ¿Qué hizo sobresalir a Paddington?

Yo calculo que primero, su carisma; sus historias, también, lo bien escritas que están, y además, lo que encarna. Paddington es enviado por su tía Lucy, (quien tendrá mayor relevancia en esta película), en un barco, con un cartelito señalando que lo cuiden. Así era como mandaban a los niños durante la guerra para que los cuiden en otros países.

Entonces, una vez en el Reino Unido, la familia Brown lo recibe en la estación de tren, y lo acoge. Y creo que ahí nos sentimos todos identificados, sintiéndose abrazado, o recibido, querido, por una buena familia. La película, además, presenta escenas divertidas, con reconocidos actores, conmovedoras escenas.

Y también se podrá ver al Perú de una forma majestuosa, representada de una forma correcta. Los guionistas fueron muy cuidadosos con eso; por ejemplo, hay escenas donde se menciona que Paddington come pitahaya, o hasta se integra el quipu, de alguna manera, en el guion. Será entretenimiento para toda la familia.

AUTOFICHA

“Soy Carlos Alberto Carlín Salazar. Estudié en el Colegio San Luis Maristas de Barranco, Comunicación Audiovisual en el IPP, y teatro con Roberto Ángeles. Hice teatro, radio, cine, televisión. Algunos proyectos importantes míos fueron mi unipersonal 'Rudo', 'Hamlet'”.

“Por el momento estoy concentrado en el estreno de Paddington. Y en 'Rudo', que la repongo el 28 de febrero, el 1 y 2 de marzo en el Teatro Nos. El libro 'Rudo' está en todas las librerías. Y 'La Tribu', que se reestrena en el Teatro Peruano Japonés."

“Para el futuro, haré una obra también con Los Productores a mediados de año. También tengo mi propio podcast en mi canal de youtube, Baba TV, que viene con contenido de una parrilla. También mi programa en Canal 7, Noches de Espectáculo, que regresa este año a las 9 de la noche, los sábados”.

