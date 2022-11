El estilista Carlos Cacho criticó el peinado que la exmodelo Tilsa Lozano usó en la celebración de su boda con el deportista Jackson Mora este último viernes.

Sus declaraciones se dieron en ‘América hoy’, cuando lo invitaron para que evalúe el look de la intérprete de ‘Soy soltera’. Sus críticas fueron suaves, pero las conductoras del magazine lo instaron a ser objetivo y, olvide su amistad con la exmodelo.

“Yo la vi radiante porque lo principal es la felicidad que uno tiene. No se puso velo, una cosa que llama la atención porque las personas siempre lo esperan porque ayuda a sostener el peinado”, señaló Carlos Cacho.

En ese momento, Tilsa Lozano estaba conectada vía Internet con el espacio televisivo y explicó que no usó velo debido a que la cola de su vestido era demasiado larga. Y sobre el peinado de la exmodelo, el estilista señaló:

“Siento que se le desarmó el peinado, que el peinado no le duró mucho, no sé quién la peinó. Me gusta mucho el vestido, no me gusta el peinado, está desarmado porque tiene mucho trajín. Hay que asegurar porque es un peinado que va a sufrir muchos cambios”, mencionó.

Pese a que el peinado no fue el ideal para Carlos Cacho, sí lo fue el vestido al que aplaudió por no mostrar demasiado con el escote que usó.

“No hay tanto escote aquí, ahí no hay nada que se salga. A mí sí me gustó, el de Ivana no me gustó porque estaba con media tetera afuera. No lo digo porque sea mi amiga. No me gustó el peinado porque se desarmó rápido”, precisó.

