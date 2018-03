Carlos Cacho y Cathy Sáenz se dijeron de todo en 'Combate' y este video lo confirma

El maquillador, Carlos Cacho y la productora del reality Combate, Cathy Sáenz se dijeron de todo durante la última edición del reality de ATV, 'Combate'.

El hecho ocurrió cuando el maquillador salió en defensa de Génesis Tapia, quien no tuvo un buen desempeño en la secuencia 'Diosas de CBT', debido a que la producción no le dio un elenco de baile.

“Ni Beyoncé canta sola, la más grandes bailarinas tienes un elenco. Sola puede ser buena pero un elenco adorna. La próxima vez que me contestes tú y no me mandes a tu gallito porque yo no te llamo a mi asistenta para hacerte preguntas, las hago yo”, dijo Carlos en el programa en vivo.

“Yo no te contesté porque el encargado de la secuencias es Miguel, yo lo respaldo. Nosotros nos sentamos junto con el equipo para definir los temas que van a bailar con cada uno (de los concursante). Si se hubiera acercado a decirme que quiere bailarines, le hubiera dicho, ok”, aclaró la productora.

A lo que Cacho respondió fastidiado: “¿Qué te va preguntar si estaba llorando en su camerino? Perdóname, yo conozco la televisión, en vez de bajar a preguntarle (qué le pasa), bajaste una cámara avivando tú reality, eso hiciste”.