¿Por qué ya no sigues en el programa Versus? ¿Es cierto que tu salida se debió a una discusión con Yaco Eskenazi?A mí me llamaron solo para colaborar durante tres semanas en Versus y nada más. Mi elenco y yo cumplimos con nuestro trabajo y cuando se terminó el plazo, dimos un paso al costado. Con Yaco no sucedió nada, simplemente trabajamos el tiempo indicado y hubo buena disposición de todos en general.

¿América Televisión por fin te dará el programa propio? ¿Has pensado en volver a trabajar con Jorge Benavides?Con América Televisión tenemos un nuevo proyecto y espero que se concrete pronto. La fecha de estreno lo decidirá la empresa. Respecto de Jorge Benavides, ya no trabajaría con él porque todo cumple un ciclo y yo ya terminé mi etapa en El especial del humor. Cada uno tiene proyectos distintos.

¿Planeas volver al teatro y al cine? ¿De qué trata el proyecto que presentaste para combatir la inseguridad ciudadana?Este viernes (hoy) empiezo mi temporada en el teatro Canout con mi show ¡SOS! Nos están dejando calatos, se busca presidente. En cuanto al proyecto sobre la inseguridad ciudadana, consiste en que las personas que cometan delitos menores sean captadas por el Ejército y sirvan obligatoriamente al país como castigo.