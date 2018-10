Carlos Álvarez piensa esto de las explosivas declaraciones de Luis Castañeda 

El saliente alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio , se mostró ofendido, entre otras cosas, con la imitación del actor y comediante, Carlos Álvarez , y manifestó su rechazo durante una entrevista en vivo.

Castañeda Lossio consideró como una "falta de respeto" la imitación de Álvarez y su personaje 'Castañuela', la versión satírica del alcalde de Lima, quien dejaría el cargo a fin de este año por el reemplazo de Jorge Muñoz (Acción Popular).

Al respecto, Raúl Dávila, productor del comediante, informó a Perú21 que este ha preferido no responder sobre el tema. "Carlos está tranquilo y simplemente no quiere darle importancia al tema. Él no se quiere referir sobre eso", refirió.

Además, el propio Castañeda era un participante habitual de varios sketch del comediante, en donde se divertía y disfrutaba de la imitación y las peculiaridades del personaje 'Castañuela'.

Pese al intercambio de palabras, Carlos Álvarez no dejará de imitar a Castañeda Lossio.