Carlos Alcántara alista libro y nuevo unipersonal

Paralelamente a su trabajo como actor, Carlos Alcántara se prepara para escribir un libro autobiográfico.

“Tengo ganas de escribir un libro y compartir mis experiencias de vida, eso me falta ponerlo en papel. No lo escribiré de puño y letra y quiero contar con una persona para esta iniciativa. Empezaré este año y se lanzaría (el libro) el próximo año”, declaró Alcántara.

Asimismo, el actor desea volver a los unipersonales. “Tengo muchas ganas de volver a los escenarios en vivo. Estoy tomando clases de guitarra eléctrica y de cámara. El unipersonal no se llamaría ¡Asu mare! sino tendría otro nombre porque no solo hablaré de mi mamá sino de otras cosas. Quiero burlarme de mí mismo y de las cosas que me han pasado”, agregó.

De otro lado, el popular ‘Cachín’ anunció que en dos meses rodará la película ¡Asu mare 3!, en donde aparece un personaje importante de su vida.

“Ya se presentó el teaser donde sale una cuna y un bebito. Igual que en las anteriores partes, ¡Asu mare 3! tendrá ficción y realidad. Aparece alguien nuevo que tiene que ver con mi vida. La película se estrenará en noviembre”, contó Carlos, quien rodará la cinta La gran sangre en enero de 2019.