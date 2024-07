La conductora Carla Tello bajó 9 kilos, y aunque ella quisiera seguir adelgazando, su esposo no la deja. Así lo confesó a América Noticias, tras revelar el secreto de cómo lo logró.

“Bajé de peso con una dieta cetogénica, la misma que hice la primera vez cuando bajé 20 kilos.Es una dieta que baja rápido, pero también es bien sacrificada, pues hay que ser bien estricto. No es que sea mágica, cuando tomas conciencia de seguir todo, ves resultados”, detalló la periodista de ‘América Noticias: Edición Mediodía’.

Si bien es cierto que luce espectacular, todo hace indicar que no continuará con este régimen. “Me gustaría bajar más, aunque hay una persona que no está tan de acuerdo, mi esposo, quien me dice ‘no habrá carnecita’, ja, ja, ja. Pero me lo dice bromeando, él me apoya en todo. Si yo soy feliz, él también lo es”, dijo.

El 26 de noviembre de 2022, Carla Tello se convirtió en mamá. En agosto de ese año se casó en una ceremonia privada con Emilio Huaco, el padre de su hijo.

A través de su cuenta de Facebook, la periodista de América Noticias publicó entonces fotografías inéditas de su boda, las cuales estuvieron acompañadas de un sentido mensaje en el que reveló que su matrimonio civil se realizó solo con familiares cercanos.

¿Cómo es la dieta cetogénica?

Es una dieta especialmente alta en grasas, baja en carbohidratos y moderada en proteínas, cuidadosamente controlada

A pesar de que tanto los carbohidratos como las proteínas en la dieta están restringidos, es necesario proveer cantidades adecuadas de proteína. También es muy importante seguir este proceso de la mano de un nutricionista.

La dieta cetogénica tiene tres rasgos fundamentales, dos de ellos son claves: es un patrón de alimentación rico en grasas y bajo en carbohidratos, tanto simples —azúcar de mesa o miel— como compuestos —harina, pan o arroz—, y moderado en proteínas. Difiere, por tanto, de las recomendaciones generales de una alimentación saludable.

Aunque no hay un solo modelo de dieta cetogénica, todas las versiones priman el consumo de alimentos ricos en grasas y proteínas, como huevos, pescado, carne, marisco, grasas y aceites, verduras bajas en carbohidratos como lechuga, brócoli o espinacas, lácteos como queso parmesano, frutos secos y algunas frutas con poco contenido de azúcar, como fresas o arándanos.

La Doctora Clotilde Vázquez, jefa del Departamento de Endocrinología de los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba, advirtió a Diario.es que su “uso no se puede generalizar sin un control porque puede producir efectos secundarios nada deseables”.

Según el Centro de Nutrición & Obesidad del Centro Médico ABC, como la dieta es alta en proteínas, no te deja con hambre como otros procesos.

La comunidad médica cuestiona el uso sistemático de las dietas cetogénicas para el tratamiento de la obesidad. Se debe principalmente a sus potenciales efectos negativos sobre la salud, que se desconocen a largo plazo, y porque si no se hace bien controlada, puede provocar un efecto rebote al finalizar.

