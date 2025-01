'Cariñito': Nuria Saba presenta nuevo tema

La cantautora peruana Nuria Saba presenta este 2025 su nuevo single 'Cariñito', que es la primera entrega de su nuevo álbum de estudio, producido por el colombiano Nicolás Ramírez, ganador de múltiples Grammys, y con una coproducción de Guille Sherping.

Con la canción 'Cariñito' se muestra una nueva faceta de la artista, un género pop alternativo fusionado con ritmos tropicales, llevándonos a un mundo más alegre, pero con letras de carácter poético e introspectivo que han caracterizado sus trabajos anteriores.

Imagen

“Me parece un contraste interesante que no se hubiera podido dar sin los productores Nico Ramírez y Guille Sherping, que propusieron jugar con ritmos tropicales para no caer en un melodrama. La canción es un Pambiche, un derivado del merengue, que te invita al movimiento y al baile, y que se contrapone a una letra nostálgica y llena de anhelo” comenta Nuria, como una invitación a este contrapunto entre lo alegre y lo nostálgico.

Nicolás Ramírez comentó el impacto de este tema: “Fue la que más me llamó la atención de todas las canciones que Nuria me había enviado para trabajar su siguiente álbum. Apenas la escuché quise llevar la canción a un ritmo más caribeño, como un merengue más suavecito, la canción por si sola, melódicamente me llevaba a las canciones antiguas de Juan Luis Guerra."

"Cuando ya nos reunimos presencialmente, y comenzamos a trabajar, y fluyó muy bonito porque la canción se defiende sola y propone muchas cosas, como escenarios acústicos y melodías románticas. Todo el trabajo se dio desde sentir lo que estábamos haciendo, sin forzar las cosas. Además, la voz de Nuria es dulce, sencilla de oír. El tema lo sientes íntimo y no se vuelve pretencioso. Ha sido un honor ser parte del equipo creativo para esta canción", aclara Ramírez.

Nuria Saba se sintió ilusionada a la hora de crear esta canción: “'Cariñito' es una canción que nació después de conversar con una amiga sobre el amor. Llegamos a la conclusión de lo agotador que es el amor como antídoto para el vacío y la tristeza. El anhelar un amor profundo, pero que nunca llega a ser suficiente, porque es como una forma de adormecer nuestra compleja existencia y posponer nuestro propio mundo interior," explica la cantante.

"Siempre saltando de suelo en suelo porque el nuestro se siente demasiado quebradizo para sujetarnos, buscar el cariño para escondernos de nosotros mismos, para desaparecer en el otro, en vez de florecer con el otro," añade. 'Cariñito' viene acompañado de un videoclip. El single estará en todas las plataformas musicales desde este viernes 17 de enero del 2025.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO