Laura Bozzo, en un segmento del programa “El Gordo y La Flaca”, defendió a Cardi B de quienes la señalan de “teibolera”. La presentadora de televisión sostuvo que nadie debe ser condenado por su pasado.

“Eso de que el pasado condene a las personas, yo creo que no. Me refiero a todas las cosas que se dicen de Cardi B. Que si fue teibolera, que no es ejemplo. Oigan, para ser teibolera hay que ser artista”, señaló la conductora de televisión.

Pero no todo quedó ahí, pues la peruana expresó su admiración por la intérprete de “I Like It” y consideró que sí es un ejemplo para seguir. “Para mí esa niña es un ejemplo, un ejemplo de lucha, un ejemplo de ayudar a su familia, de sacar adelante a todos. Yo la admiro, la quiero, la amo y le pido un aplauso porque el poder está acá (la mente) y ella logró lo que quería en base a su trabajo”, señaló.

Ante las palabras de la presentadora de televisión, la rapera y compositora estadounidense se mostró emocionada de que Bozzo la conociera y a través de su cuenta oficial de Twitter expresó su felicidad.

“No puedo creer que la señorita Laura me conozca… ¡QUE PASE EL DESGRACIADO!”, escribió la cantante haciendo referencia a la popular frase que caracterizó a la peruana durante años en su programa.

El tweet de la rapera tuvo más de 41 mil “me gusta” y un sinfín de comentarios, donde sus fanáticos respaldaron la defensa de la peruana.