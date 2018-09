Cardi B se burla de pelea que tuvo con Nicki Minaj en Nueva York

Fue hace una semana que Nicki Minaj y Cardi B protagonizaron uno de los episodios más lamentables.

Pasaron un poco más de tres días para que Nicki Minaj se pronunciara tras el altercado que protagonizó con Cardi B en una fiesta organizada por la revista Harper's Bazaar por la Semana de la Moda de Nueva York.

"La otra noche estuve involucrada en un tema muy humillante frente a gente distinguida... y no hablo de blancos o negros, me refiero a personas que tienen una vida ordenada. Me siento mortificada... No podía creer lo humillada que me estaba sintiendo... ni la imagen que estábamos dando, y uso la primera persona del plural de forma vaga", indicó Nicki Minaj.

Pero Cardi B usó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía donde aparece una niña vestida como ella en el momento que peleó con Nicki Ninaj. La pequeña también luce una serie de joyas al igual que la cantante.

"Muy linda. Solo le faltó el golpe", ironizó Cardi B desde su cuenta de Instagram. La publicación de la artista logró obtener más de 2 millones de likes.

Cardi B ironiza sobre pelea con Nicki Minaj. (Foto: Instagram) Cardi B ironiza sobre pelea con Nicki Minaj. (Foto: Instagram) Cardi B ironiza sobre pelea con Nicki Minaj. (Foto: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR: