La depresión es lo menos elitista del mundo. Golpea, así seas un anónimo ciudadano atormentado o una celebridad. Golpea, así tengas dinero o así estés quebrado. Golpea, así tus padres hayan estado a tu lado, o así hayas crecido solo o sola.

"Sentía que no era lo suficientemente buena. El hecho de que no me fuera tan bien como a otras personas me hizo odiarme a mí misma", dijo Cara Delevingne al hablar sobre su depresión durante la adolescencia en una entrevista con la revista The Edit. La británica promociona su primer libro, 'Mirror, Mirror', en el que explora la soledad que ella misma vivió de adolescente a través de los cuatro protagonistas.

"Me odiaba a mí misma por estar deprimida, odiaba sentirme deprimida, odiaba tener sentimientos. Se me daba muy bien alejarme completamente de cualquier tipo de emoción", afirma la modelo que confiesa que "ser un adolescente era como estar en una montaña rusa hacia el infierno, pero se puede salir".



Su mensaje es claro: "El tiempo pasa, los sentimientos cambian y todo va a mejor", confiesa la actriz y advierte que necesitaba tiempo para "aprender a ser feliz". Ese tiempo lo buscó.

Si sientes que la vida ya te aburrió, Delevingne tiene estas palabras. "Me habría gustado darme un abrazo a mí misma. Me habría gustado saber que todavía había algo dentro de mí, saber que no era mi peor enemigo, saber que no estaba atrapada".