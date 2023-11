Sonido potente y letras contundentes. Cuchillazo deja huella en el rock nacional desde comienzos de siglo con temas como “Máquina”, “Munición”, “Tecno-Furia” y “Escribir todo de nuevo”, que se convirtieron en himnos generacionales.

Cumplen dos décadas de historia y conversamos con Capi Baigorria, baterista y voz del grupo, que lo completan Rafael Otero, en el bajo, y Hugo Vecco, en la guitarra. Este último vino para ocupar el lugar de Nicolás Duarte, fundador, guitarrista y voz de la banda.

Capi Baigorria lidera el regreso de Cuchillazo para celebrar los 20 años de la banda.

¿Cómo te sientes con el regreso de Cuchillazo?

Muy bien, es como estar comenzando realmente de nuevo, como tener 18 o 20 años otra vez. Trabajar un montón, con muchas ganas, es algo que tal vez la banda había perdido un poco y ahora es como volver a nacer.

¿Cómo surge la idea de volver?

Creo que nunca nos desunimos. La manera en como encaramos esta etapa es dándonos cuenta de que no había necesidad de dar por terminada esta banda, que nos excede a los músicos, involucra muchas más personas. La renuncia de un músico no tiene por qué implicar a algo que le pertenece a tantas personas, porque involucra a personas que siguen a la banda y piden nuevas producciones. Nos confundimos quizás un poco y nos tomó tiempo entender.

¿Cuánto tiempo estuvo disuelta la banda?

Más o menos unos 10 años en el sentido que seguíamos tocando, pero no era una banda con el motor y las ganas del inicio, de los primeros 10 años. Esta década final fue como una agonía lenta hasta que uno de los integrantes decidió encarar la idea de una forma más auténtica y renunciar, lo cual merece mi respeto, cariño y compresión.

¿Afectó la renuncia?

Sí, pero eso le permitió a la banda continuar de una manera más fuerte y con más ganas, como una banda es, como un concepto musical, sobre todo Cuchillazo que siempre manifestó la pasión por lo que hace. Seguir en la banda sin ganas no es acorde al espíritu natural de ella, lo que es y siempre fue. Esta falta de empuje duró más de lo que la gente piensa, pero estamos contentos de que esto terminó y ahora empezamos otra vez, como cuando inició por el 2002 o 2006, con toda la energía que Cuchillazo siempre tuvo.

Dos décadas no es poco

Son veinte años de actividad, que estamos celebrando, además de un pequeño lapso de confusión que fueron alrededor de dos años, a partir de la renuncia de nuestro compañero, en un contexto pandémico, en el cual no teníamos la necesidad de volver a los escenarios tan rápido, porque nadie podía en realidad. El proceso de entender se extendió más por la pandemia y nosotros simplemente asumimos “pandemia más renuncia, bueno, se acabó”, pero no era así.

La pandemia les dio un tiempo

Sí, jugó un papel y creo que no es coincidencia, no pasó por gusto, se dio justo ahí. Estos mensajes divinos quizá algunos tardamos en entenderlos, pero hacerlo es importante, aunque te demores un poco y para nosotros fue así. Creíamos que era el final, pero en realidad era un reinicio, volvimos como el ave fénix.





¿Cómo reaccionaron los seguidores?

La mayoría con mucha alegría, porque estaban esperando este momento tal como nosotros lo hacíamos, porque somos parte de ese grupo, somos parte de nuestras queridas ‘bestias’, somos un mismo bloque humano y estábamos muy contentos. Hay gente que creerá que no será igual, pero nunca nada lo es, incluso nosotros hemos cambiado en nuestros primeros años, y es que de eso trata la vida, de abrazar el cambio y disfrutarlo.

¿Qué tienen preparado para la celebración?

Lo puedo resumir como la fiesta más grande y el concierto más brutal y bestial que hayamos hecho en nuestras vidas. Está preparado para las personas que quieran compartir con nosotros este momento histórico en nuestras vidas, que será irrepetible. Será un concierto de dos horas junto a un documental en el cual nosotros mismos explicaremos cómo hemos visto y experimentado nuestros veinte años de historia, una muy bonita, que solo se podrá ver ese día, no se colgará en YouTube ni nada, es solo para ese momento.

¿Qué significa Cuchillazo para ti?

Es algo muy especial, es una forma en cómo la vida me ha enviado muchos mensajes y enseñado muchas cosas que me han tomado algo tiempo de entenderlo. Es como un canal por el cual recibo mensajes de otra dimensión, cosas fuertes, lindas o feas, pero que cuando se entienden, le encuentras el sentido. Cuchillazo ha sido la forma en la cual he recibido muchos de estos mensajes y sigue siéndolo, es difícil decirlo en palabras.

Es un buen momento para volver

Cuchillazo siempre ha elegido su momento, estamos aquí solo para aceptarlo. Si ha decidido manifestarse así ahora, nosotros le obedecemos como soldados, regresamos.

¿Qué es la música para ti?

Es un canal de expresión cuando las palabras son insuficientes, un canal que va más allá de las palabras. Si bien en las canciones, están incluidas, pero tienen un nivel de expresión mucho más fuerte unidas a la música, que es un fenómeno humano, grupal, absoluto. Muchos piensan que la música es un objeto, un bien, de pertenencia, eso de “mi música” es algo con lo que no estoy de acuerdo. No sabemos de donde viene ni a donde va, pero nos sentimos parte de ese torrente, es mi opinión, eso es la música para mí.

FIESTA BESTIAL

La gira de retorno de Cuchillazo no se detiene. Este sábado 18 de noviembre celebrarán las dos décadas en el Centro de Convenciones Festiva.

El baterista cierra nuestro encuentro dando gracias a sus seguidores. “Gracias. Es la palabra que más resume el sentimiento para estas personas fieles y hermosas que siempre han formado parte de nuestra familia”, dice. Gracias, Cuchillazo.